Трое жителей Кузбасса погибли в результате заражения коронавирусом

Сегодня, 22 апреля, в Кузбассе в результате заражения коронавирусной инфекцией погибли три человека. Всего за время пандемии зафиксировано 2 297 летальных исходов.
Небольшой прирост заболевших COVID-19 произошел в Кузбассе за сутки
Центр ситуационного мониторинга сообщил о смерти еще троих кузбассовцев от COVID-19.
Сегодня, 22 апреля, в Кузбассе в результате заражения коронавирусной инфекцией погибли три человека. Всего за время пандемии зафиксировано 2 297 летальных исходов.
Небольшой прирост заболевших COVID-19 произошел в Кузбассе за сутки
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