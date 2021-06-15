Трое зараженных коронавирусом кемеровчан погибли

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В Кемеровской области выросло количество жертв китайского вируса, названы сопутствующие заболевания у погибших.

По данным местных властей на утро вторника, 15 июня, в Кузбассе скончались еще трое пациентов, которым ранее диагностировали инфекцию COVID-19

–У мужчины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронического заболевания почек. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни легких. Он проживал в Новокузнецке, – говорится в сводке.

Стоит отметить, что за сутки на территории шахтерского края увеличилось количество случаев заражения китайским вирусом. Всего с начала пандемии в Кузбассе заразились 38 037 человека, а 755 из них скончались.

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