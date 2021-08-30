+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Трое взрослых и трое детей оказались заблокированы в кемеровской многоэтажке из-за пожара

1

Накануне днем в Кемерове произошло возгорание в многоквартирном доме. Некоторые из жильцов не смогли эвакуироваться самостоятельно.

Согласно данным регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании в доме на проспекте Ленина поступил 29 августа в 15:33. На момент прибытия первого подразделения специалистов в подъезде здания уже наблюдалось задымление, а в одной из квартир открытым пламенем горел электро щиток.


Самостоятельно покинуть дом смогли 20 человек. Еще шесть жильцов, среди которых было трое детей, вывели спасатели.


Полностью ликвидировать пожар удалось в 15:47. В результате инцидента обгорели электро щиток и стена на площади семь квадратных метров. К тушению привлекались четыре единицы техники и 12 человек, передает пресс-служба ГУ МЧС по Кузбассу.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28467

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined