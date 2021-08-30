Трое взрослых и трое детей оказались заблокированы в кемеровской многоэтажке из-за пожара

Согласно данным регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании в доме на проспекте Ленина поступил 29 августа в 15:33. На момент прибытия первого подразделения специалистов в подъезде здания уже наблюдалось задымление, а в одной из квартир открытым пламенем горел электро щиток.

Самостоятельно покинуть дом смогли 20 человек. Еще шесть жильцов, среди которых было трое детей, вывели спасатели.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 15:47. В результате инцидента обгорели электро щиток и стена на площади семь квадратных метров. К тушению привлекались четыре единицы техники и 12 человек, передает пресс-служба ГУ МЧС по Кузбассу.