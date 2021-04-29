Трое рецидивистов в розыске попались правоохранителям за один день в Кузбассе

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В нескольких городах Кемеровской области росгвардейцы задержали трех ранее судимых горожан, двое из которых находились в федеральном розыске, последний скрывался от органов дознания. Всех передали полицейским.

Двоих рецидивистов задержали в Новокузнецке, последнюю преступницу – в Гурьевске.


Таким образом, первый попался на краже алкоголя из продуктового магазина в южной столице Кузбасса. Его же росгвардейц задержали прямо на месте преступления: работники торговой точки смогли остановить рецидивиста с похищенным имуществом и вызвали правоохранителей. При осмотре его документов выяснилось, что 32-летний юргинец, пребывающий в магазине с признаками опьянения, больше года находится в федеральном розыске.


В этот же день еще один рецидивист устроил переполох в Новокузнецке: мужчина затеял дебош в питейном заведении города. Работники бара также вызвали правоохранителей. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

- Гражданин выражался нецензурной бранью и провоцировал посетителей заведения на конфликт. Стражи правопорядка успокоили и задержали его для выяснения обстоятельств, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Оказалось, что 37-летний мужчина из Прокопьевска также находится в розыске из-за подозрения в совершении преступления. Его передали сотрудникам МВД.


Последнюю рецидивистку, находившуюся в федеральном розыске, обнаружили в Гурьевске: бойцы Росгвардии отрабатывали ориентировку о подозреваемой. На улице в частном секторе силовики заметили горожанку, подходящую под описание разыскиваемой. Женщину остановили, и догадка бойцов подтвердилась: 41-летняя жительница Кузбасса ранее уже была судима 4 раза, к тому же на момент осмотра ее документов она действительно находилась в федеральном розыске. Рецидивистку передали в полицию.

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