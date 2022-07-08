Трое прохожих напали на кемеровчанина ночью

Кемеровчане рассказали в Сети, что сегодня, 8 июля, на проспекте Комсомольском произошла драка. Чтобы выяснить подробности происшествия, журналист AVOKADO обратился в управление Росгвардии по Кузбассу.

По официальным данным, ночью к силовикам обратился за помощью 30-летний кемеровчанин. У мужчины наблюдались следы побоев и признаки алкогольного опьянения. Предварительно выяснено, что потерпевший шел с приятелем по улице, когда ему встретились трое молодых людей, с которыми у мужчины возник словестный конфликт. Неизвестные избили кемеровчанина и скрылись. Силовики разыскали подозреваемых по приметам.

– Ими [задержанными] оказались ранее судимые местные жители 23 и 24 лет, и не судимый 22-летний кемеровчанин, – рассказали корреспонденту AVOKADO в пресс-службе Росгвардии региона.

Как уточнили журналисту AVOKADO в Кемеровском областном центре медицины катастроф, врачи забрали с места происшествия 30-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести.

Подозреваемые были переданы полиции для дальнейших разбирательств.