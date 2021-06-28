Трое пострадавших при крушении самолета в Кузбассе покинули больницы

Из медицинского учреждения врачи выписали одного пациента из города Кемерово и двоих из Ленинска-Кузнецкого. Стоит отметить, что в больницу люди были доставлены после крушения двухмоторного самолета, который совершил жесткую посадку в Промышленновском районе кузбасской столицы.
– Сейчас под наблюдением врачей находятся девять человек, трое в реанимации, но они стабильные. В ближайшее время следует ожидать новые выписки, – сообщил Антон Дужик.
Ранее редакция AVOKADO сообщала, что в Кемеровской области началась доследственная проверка по факту крушения в Кузбассе самолета с парашютистами. Кроме того, кузбасские власти распорядился оказать материальную поддержку семьям людей, которые пострадали и погибли при крушении самолета на Танае.
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