Трое подростков пропали в майские праздники в Кузбассе

Первым из тех несовершеннолетних ребят, которые пропали в Кузбассе, оказалась 13-летняя жительница Киселевска: она не вернулась домой вечером после ссоры с родственниками. Ее обнаружили правоохранители на одной из городских улиц – там девочка находилась в компании приятельниц. Ее же впоследствии передали сотрудникам ПДН.

Второй случай пропажи несовершеннолетнего был зафиксирован в Юрге. Там 14-летний парень ушел гулять, однако домой не вернулся. Найти его удалось в гостях у знакомого: школьник забыл оповестить родственников о том, где сейчас находится, и засиделся у друга до ночи, сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Последний инцидент произошел на территории Новокузнецка. Родители 15-летней горожанки искали ее почти сутки, однако им этого не удалось, и они решили обратиться к силовикам. Ее разыскали правоохранители, патрулировавшие улицы города. Причиной, по которой она оказалась пропавшей, является то, что она осталась ночевать у подруги, однако забыла оповестить об этом своих родителей из-за того, что ее телефон разрядился.