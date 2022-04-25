Трое пенсинерок стали жертвами мошенников на сумму свыше миллиона рублей

В полицию за последние 24 часа обратились сразу три бабушки в возрасте от 84 до 91 года. Они рассказали о том, что им позвонили "родственники", которые якобы попали в ДТП и сейчас и-за возникших проблем нужны деньги.

– В одном случае потерпевшая отдала один млн рублей, во втором и третьем женщины отдали неизвестному по 100 000 рублей, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.