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Трое пенсинерок стали жертвами мошенников на сумму свыше миллиона рублей

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Пожилые женщины из Юрги за сутки перевели псевдородственникам 1 200 000 рублей.

В полицию за последние 24 часа обратились сразу три бабушки в возрасте от 84 до 91 года. Они рассказали о том, что им позвонили "родственники", которые якобы попали в ДТП и сейчас и-за возникших проблем нужны деньги.

– В одном случае потерпевшая отдала один млн рублей, во втором и третьем женщины отдали неизвестному по 100 000 рублей, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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