Трое новокузнечан оставили почти десять канализационных колодцев в городе без люков

8 чугунных крышек с канализационных колодцев пропали в Заводском районе города. Об этом полицейским сообщил представитель жилищно-коммунальной организации. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

Правоохранители начали поиски тех, кто может быть причастен к преступлению. Совсем скоро подозреваемые были найдены, в совершении преступления заподозрили троих рецидивистов 25 и 33 лет.

Мужчин задержали. Впоследствии же было установлено, что имущество они похитили за одну ночь. Люки же вывозили при помощи грузового такси. Продали их в пункты приема металлов. Выручить им удалось 11 тысяч 500 рублей. Их же они успели потратить до того, как их задержали.

В отношении рецидивистов было возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.