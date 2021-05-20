Трое новокузнечан оставили почти десять канализационных колодцев в городе без люков

0
Фото:  

Несколько рецидивистов объединились в группу в южной столице Кузбасса с целью обогатиться на реализации ворованных канализационных крышек. Заработать им удалось, однако за кражи им грозит тюремный срок.

8 чугунных крышек с канализационных колодцев пропали в Заводском районе города. Об этом полицейским сообщил представитель жилищно-коммунальной организации. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.


Правоохранители начали поиски тех, кто может быть причастен к преступлению. Совсем скоро подозреваемые были найдены, в совершении преступления заподозрили троих рецидивистов 25 и 33 лет.


Мужчин задержали. Впоследствии же было установлено, что имущество они похитили за одну ночь. Люки же вывозили при помощи грузового такси. Продали их в пункты приема металлов. Выручить им удалось 11 тысяч 500 рублей. Их же они успели потратить до того, как их задержали.


В отношении рецидивистов было возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25254

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined