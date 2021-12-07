Трое кузбассовцев стали новыми жертвами COVID-19

0
Фото:  

Медики Кемеровской области сообщили о смерти троих пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Согласно официальным данным на утро 7 декабря, за минувшие сутки в Кузбассе скончались трое человек, болевших COVID-19.


У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Тисуле.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке,– говорится в официальной сводке, опубликованной властями Кемеровской области.

Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 1 602 человек. Кроме того, за минувшие сутки заразились коронавирусной инфекцией 358 жителей Кемеровской области. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 76 958 кузбассовцев. За прошедшие сутки выписаны 256 человек, продолжают лечение 5 460. Под наблюдением специалистов находятся 14 609 жителей региона.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31646

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined