Трое кузбассовцев стали новыми жертвами COVID-19

Согласно официальным данным на утро 7 декабря, за минувшие сутки в Кузбассе скончались трое человек, болевших COVID-19.
– У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Тисуле.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке,– говорится в официальной сводке, опубликованной властями Кемеровской области.
Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 1 602 человек. Кроме того, за минувшие сутки заразились коронавирусной инфекцией 358 жителей Кемеровской области. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 76 958 кузбассовцев. За прошедшие сутки выписаны 256 человек, продолжают лечение – 5 460. Под наблюдением специалистов находятся 14 609 жителей региона.
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