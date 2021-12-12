Трое кузбассовцев скончались за сутки от последствий COVID-19

Согласно официальным данным на утро 12 декабря, трое кузбассовцев скончались от последствий коронавируса за прошедшие сутки. Общее количество смертей от COVID-19 в регионе достигло 1 622 случаев.
Власти Кемеровской области обозначили сопутствующие заболевания новых жертв коронавируса:
У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Полысаеве.
У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической патологии почек. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
Помимо этого, за минувшие 24 часа коронавирусной инфекцией заразились 355 кузбассовцев, всего было зафиксировано 78 739 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки выписаны 248 жителей региона, продолжают лечение 5 956 человек.
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