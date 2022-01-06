Трое кузбассовцев скончались от последствий COVID-19 за сутки

Согласно официальной информации на утро 6 января, трое кузбассовцев скончались от коронавируса за минувшие сутки. Таким образом, общее количество смертей от COVID-19 в регионе составило 1 739 случаев.
Власти Кемеровской области обнародовали следующие данные о новых жертвах опасного вируса:
- У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
- У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Полысаево.
- У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита. Она проживала в Новокузнецке.
Кроме того, за 24 часа в Кузбассе было выявлено более 260 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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