Трое кузбассовцев с патологиями скончались от коронавируса

Как сообщили власти региона, за день в Кузбассе зафиксировано три случая смерти пациентов с COVID-19. У всех имелись патологии.

– У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецком районе.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии центральный нервной системы. Он проживал в Киселевске.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, – говорится в сводке за 20 июня.

Кроме того, сегодня стало известно о 119 новых выявленном случае заражения.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области было подтверждено 38 553 случаев COVID-19. К настоящему времени в Кузбассе продолжают получать лечение 810 человек, скончались 775.