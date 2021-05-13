Трое кузбассовцев с диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки

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Региональный оперативный штаб назвал число пациентов, скончавшихся от COVID-19, в Кемеровской области.

По состоянию на четверг, 13 мая, в Кузбассе зарегистрировано три новых смертельных случаев от заражения COVID-19.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске.
У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, — сообщили в оперштабе Кузбасса.

Также стало известно о 65 новых случаях заражения, которые были выявлены в регионе. 57 жителей Кузбасса смогли побороть вирус и покинули стены больниц.


Медики выписали 34 667 людей, а еще 628 продолжают получать лечение. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1314 человек. С начала пандемии 690 заболевших не смогли пережить встречу с COVID-19

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