Трое кузбассовцев с COVID-19 умерли за день

По данным оперативного штаба на утро 24 июня, в Кемеровской области погибли еще трое больных COVID-29. Подробности не раскрываются.
Общее число жертв, по предварительной версии, достигло 2 452. Напомним, число новых больных снизилось.
В Кузбассе появились новые жертвы коронавируса, что стало известно из ежедневной сводки.
По данным оперативного штаба на утро 24 июня, в Кемеровской области погибли еще трое больных COVID-29. Подробности не раскрываются.
Общее число жертв, по предварительной версии, достигло 2 452. Напомним, число новых больных снизилось.
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