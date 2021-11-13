Трое кузбассовцев с COVID-19 скончались за сутки

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Медики Кемеровской области зафиксировали три новых случая смерти от коронавирусной инфекции.

Согласно официальным данным на утро 13 ноября, трое кузбассовцев скончались от последствий коронавируса за сутки. Кроме того, еще 361 житель региона заразился опасным вирусом.


Более подробную информацию о погибших раскрыли власти в официальном Telegram-канале:


У мужчины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.


У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске.


У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.


Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 1 511 жителей Кемеровской области, заразились – 67 896 человек. За минувшие сутки выписаны 289 человек, еще 2 745 продолжают лечение. Кроме того, под наблюдением специалистов остаются 12 609 жителей региона.

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