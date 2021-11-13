Трое кузбассовцев с COVID-19 скончались за сутки

Согласно официальным данным на утро 13 ноября, трое кузбассовцев скончались от последствий коронавируса за сутки. Кроме того, еще 361 житель региона заразился опасным вирусом.

Более подробную информацию о погибших раскрыли власти в официальном Telegram-канале:

У мужчины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске.

У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 1 511 жителей Кемеровской области, заразились – 67 896 человек. За минувшие сутки выписаны 289 человек, еще 2 745 продолжают лечение. Кроме того, под наблюдением специалистов остаются 12 609 жителей региона.