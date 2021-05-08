Трое кузбассовцев с COVID-19 скончались за минувшие сутки

По данным на 11:00 субботы, 8 мая, на территории Кемеровской области медики диагностировали заражение коронавирусом еще у 62 человек. 52 кузбассовца, лечившихся от инфекции, были выписаны из медучреждений региона. Трое пациентов с коронавирусом скончались за прошедший день.

— У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Киселевске.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске, — сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Всего с начала пандемии в Кузбассе погибли 682 человека, лечившихся от COVID-19. Медпомощь в больницах региона получают еще 1 766 пациентов с коронавирусом.