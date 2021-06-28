Трое кузбассовцев отправятся под суд из-за гибели малознакомого мужчины

По информации, распространенной сотрудниками пресс-службы СУ СКР Кузбасса, известно, что следствию удалось установить, что инцидент, из-за которого потерпевший попал в больницу, произошел в апреле прошлого года. Тогда же трое обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметили 53-летнего малознакомого мужчину, которого начали избивать из-за надуманного повода. Горожанин попытался скрыться из-за страха за свою жизнь, однако нападавшие направились за ним на машине.

- На автодороге один водитель сбил мужчину с ног, а второй ударил потерпевшего бампером в область туловища. После чего обвиняемые избили мужчину, затем в багажном отделении одной из машин перевезли его в лесной массив, где, используя биту и деревянную палку, нанесли множественные удары по голове и телу, - сообщили в ведомстве.

Находившегося без сознания мужчину оставили в лесу. Утром его обнаружили рыбаки. Отмечается, что они были знакомы с погибшим, однако не узнали его из-за множественных повреждений.

Пострадавшего доставили в больницу, в которой он умер спустя три месяца. Все время, которое он провел в больнице, он находился без сознания.

Подозреваемые пытались сложить свою вину на одного из подельников для того, чтобы нивелировать свою причастность к преступлению. Тем не менее, следователям удалось найти исчерпывающие доказательства причастности каждого из подозреваемых к преступлению.

- <…> проведены обыски в домах и автомобилях, назначен и проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-биологическая и психолого-психиатрическая. Проведены следственный эксперимент и очные ставки, - уточнили в СУ СКР Кузбасса.

Уголовное дело, возбужденное в отношении 24-, 26- и 30-летнего жителей Киселевска по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), получило утвержденное обвинительное заключение, с которым его направили в суд.