Трое кемеровчан попали в больницу после ДТП с такси

Накануне, 27 сентября, в 22:30 в районе дома №28 по улице Волгоградской в Кемерове произошла авария с участием двух машин.

Как рассказали в ОГИБДД Кемерова журналу Avoka.do, водитель УАЗ двигался по Волгоградской со стороны Сибиряков-Гвардейцев по направлению проспекта Ленина. Мужчина не убедился в безопасности маневра, что привело к столкновению с легковушкой Hyundai Solaris, которая ехала также по Волгоградской в попутном направлении.

В результате иномарка въехала в препятствие — дерево. По информации ведомства, были травмированы и доставлены в больницу три человека: водитель УАЗа, а также водитель второй машины и его спутник.

Судя по опубликованным в соцсетях снимкам с места ДТП, автомобили получили серьезный урон.