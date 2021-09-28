Трое кемеровчан попали в больницу после ДТП с такси

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Несколько человек оказались в медучреждении после вечернего столкновения автомобилей в кузбасской столице.

Накануне, 27 сентября, в 22:30 в районе дома №28 по улице Волгоградской в Кемерове произошла авария с участием двух машин.


Как рассказали в ОГИБДД Кемерова журналу Avoka.do, водитель УАЗ двигался по Волгоградской со стороны Сибиряков-Гвардейцев по направлению проспекта Ленина. Мужчина не убедился в безопасности маневра, что привело к столкновению с легковушкой Hyundai Solaris, которая ехала также по Волгоградской в попутном направлении.


В результате иномарка въехала в препятствие — дерево. По информации ведомства, были травмированы и доставлены в больницу три человека: водитель УАЗа, а также водитель второй машины и его спутник.


Судя по опубликованным в соцсетях снимкам с места ДТП, автомобили получили серьезный урон.

Да!
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