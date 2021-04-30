Трое кемеровчан получили травмы в ДТП с перевернувшейся машиной

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Накануне вечером в кемеровском поселке столкнулись две легковушки, в результате чего одна из них опрокинулась. Пострадали три человека.

29 апреля в 17:05 в кемеровском поселке Ягуновка на перекрестке улиц Белозерной и Масальской произошло ДТП из-за нарушений правил движения с участием двух легковых автомобилей, один из них угодил в кювет и перевернулся на крышу.

– Предварительно, водитель LADA не уступил дорогу автомобилю Renault, который ехал по главной дороге, и совершил с ним столкновение, в результате чего LADA опрокинулась, – сообщили VSE42.Ru в отделе пропаганды ГИБДД Кемерова.

В результате пострадали три человека: 63-летний водитель LADA, а также 23-летний водитель иномарки и его 60-летняя пассажирка. Медики назначили им амбулаторное лечение.

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