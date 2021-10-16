Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

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Маленькие дети погибли при пожаре в частном доме, расположенном в кузбасском поселке. Следователи возбудили по данному факту дело.

Смертельный пожар произошел накануне в пятницу в 20:00 в поселке Веселый Новокузнецкого муниципального района. После тушения огня в частном доме пожарные обнаружили тела маленьких девочек 2 и 4 лет. Отмечается, что стихия унесла жизни троих детей.

По версии следствия, в вечернее время местные жители, заметив, что горит соседский дом, вызвали сотрудников МЧС. К приезду спасателей они вывели из горящего дома 54-летнего хозяина, которого госпитализировали, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

По предварительным данным, в строении проживала многодетная семья, которая на профилактическом учете не состояла. Сейчас специалистам предстоит проанализировать причины и условия, которые привели к трагической гибели несовершеннолетних.


По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование уголовного дела продолжается.

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