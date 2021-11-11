Трое человек с патологиями скончались в Кузбассе после заражения COVID-19

По данным на утро четверга, 11 ноября, на территории Кемеровской области скончались трое пациентов с коронавирусом.
– У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Березовском.
У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Топках, – говорится в сводке.
Общее количество смертей, по информации властей, достигло 1 504. Также за день медики выявили новые случаи заражения. Всего в регионе медицинскую помощь получают 2 550 пациентов с диагнозом COVID-19. К настоящему момент их общее количество достигло 67 183.
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