Трое человек пострадали в результате ДТП с каретой скорой помощи в Кузбассе

Очевидцы засняли на камеру последствия аварии, произошедшей в Осинниках. Судя по кадрам, в результате ДТП автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся на бок. Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД Кузбасса, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 10 февраля около 17:20. По предварительной информации, 53-летний водитель ВАЗ 217030 не уступил дорогу карете "скорой" под управлением 57-летнего мужчины. При этом на автомобиле медиков были включены проблесковый маячок и звуковой сигнал.

‒ В результате ДТП водитель и пассажиры скорой (фельдшер и врач) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение, ‒ сообщили журналисту AVOKADO в УГИБДД по Кемеровской области.

Кроме того, инцидент прокомментировали в социальных сетях представители Осинниковской городской больницы.



‒ Скорая помощь обслуживала вызов ‒ доставляла в стационар городской больницы экстренного пациента. Двигалась скорая с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Водитель, движущего на встречу автомобиля вовремя не уступил полосу движения для проезда скорой помощи. В связи с этим водитель скорой помощи пытался уйти от столкновения лоб в лоб, из за чего машина скорой помощи перевернулась (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявили сотрудники медучреждения.

Представители больницы также отметили, что пациент, находившийся в автомобиле на момент аварии, был в итоге доставлен в стационар.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.