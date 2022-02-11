+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Трое человек пострадали в результате ДТП с каретой скорой помощи в Кузбассе

0
Фото:  

Правоохранители раскрыли журналисту AVOKADO детали аварии с участием автомобиля "скорой", произошедшей в одном из городов Кемеровской области.

Очевидцы засняли на камеру последствия аварии, произошедшей в Осинниках. Судя по кадрам, в результате ДТП автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся на бок. Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД Кузбасса, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.


Инцидент произошел 10 февраля около 17:20. По предварительной информации, 53-летний водитель ВАЗ 217030 не уступил дорогу карете "скорой" под управлением 57-летнего мужчины. При этом на автомобиле медиков были включены проблесковый маячок и звуковой сигнал.

‒ В результате ДТП водитель и пассажиры скорой (фельдшер и врач) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение, ‒ сообщили журналисту AVOKADO в УГИБДД по Кемеровской области.

Кроме того, инцидент прокомментировали в социальных сетях представители Осинниковской городской больницы.


‒ Скорая помощь обслуживала вызов ‒ доставляла в стационар городской больницы экстренного пациента. Двигалась скорая с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Водитель, движущего на встречу автомобиля вовремя не уступил полосу движения для проезда скорой помощи. В связи с этим водитель скорой помощи пытался уйти от столкновения лоб в лоб, из за чего машина скорой помощи перевернулась (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявили сотрудники медучреждения.

Представители больницы также отметили, что пациент, находившийся в автомобиле на момент аварии, был в итоге доставлен в стационар.


Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Видео: ВКонтакте / Подслушано Осинники и Калтан | ПОиК

Госавтоинспекция г. Осинники напоминает, что участники дорожного движения должны предоставлять преимущества в движении транспорту оперативных служб с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.


Также согласно ПДД запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33569

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined