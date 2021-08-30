Три золотодобывающие компании загрязняли реки на территории Кузбасса

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В Кемеровской области к ответственности привлекли три золотодобывающие компании, которых уличили в загрязнении местных рек.

В ходе выездной проверки сотрудники прокуратуры установили, что на участке ООО "Артель старателей "Золотой Полюс" из-под дамбы отстойника происходит загрязнение реки Северный Кундат. Также выяснилось, что ООО "Золотодобывающая компания "Берикуль" оказывает негативное влияние на реку Мокрый Берикуль, где взятые пробы показали превышение концентрации нефтепродуктов и взвешенных веществ.


Еще одной компанией-нарушителем стало ООО "Кундат", которая ведет добычу в водоохранной зоне реки Кундат. Помимо загрязнения водоема, организация не вела надлежащий учет в области обращения с отходами производства и не создала проект рекультивации нарушенных лесных участков. В прокуратуре добавили, что руководство ООО "Кундат" также поставило под угрозу восполнение биологических ресурсов, так как не внесло компанию в план компенсационных мероприятий на 2021 год.


После проверок юридические и должностные лица получили предупреждения. Кроме того, прокуратура Кузбасса составила протоколы об административных правонарушениях, сообщается на сайте ведомства.

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