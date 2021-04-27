Три жертвы: власти Кузбасса рассказали о последних погибших от COVID-19

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Число кузбассовцев, которые не пережили заражение коронавирусной инфекцией, продолжает расти. Власти сообщили, где проживали погибшие.

По данным экспертов, к утру 27 апреля в регионе было зарегистрировано еще трое умерших пациентов, которые получали лечение от COVID-19.

- У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Крапивинском районе.
У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемеровском районе. , - сообщили в оперштабе Кузбасса.

Также стало известно о 69 новых случаях заражения, которые были выявлены в регионе. При этом 57 жителей Кузбасса смогли побороть вирус и покинули стены больниц.


На данный момент в Кемеровской области с начала пандемии заболели 34967 человек. Из них медики выписали 33781 людей, а еще 524 продолжают получать лечение. Наблюдение требуется за 2719 пациентами. С начала пандемии 662 заболевших не смогли пережить встречу с COVID-19.

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