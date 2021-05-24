Три юных кузбассовца обокрали несколько автомобилей за одну ночь

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Подростки в одном из городов Кемеровской области лишили пять легковушек техники. По факту было возбуждено уголовное дело.

К полицейским в Киселевске поступило обращение от 64-летнего местного жителя, который сообщил, что накануне утром он заметил пропажу своего аккумулятора. Сумма ущерба, как отметили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, составила около пяти тысяч рублей. В этот же день к правоохранителям поступило еще одно аналогичное заявление от другого горожанина.


Разбираясь в обстоятельствах, произошедших преступлений, сотрудники правоохранительных органов установили, что к кражам могут быть причастны трое подростков в возрасте 15 и 16 лет.

Таким образом, выяснилось, что всего юные горожане обокрали пять автомобилей. Примечательно, что сделать это им удалось за одну ночь. Крали они только из тех легковушек, у которых отсутствовала сигнализация.

- Часть похищенного подельники успели сдать в пункт приема металла, а вырученные деньги потратить. Остальное сотрудники полиции изъяли и вернули законным владельцам, - уточнили в полиции.

По описанному выше факту было возбуждено уголовное дело о краже. Санкции статьи в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы сроком до пяти лет.

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