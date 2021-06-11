Три выходных дня пройдут в Кузбассе с дождями и грозами

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на предстоящие выходные. Оказалось, что кузбассовцев встретят дожди и грозы.

Согласно данным специалистов, ночью 12 июня, в субботу, на территории Кемеровской области ожидается понижение температуры до +4°С, +9°С. Днем столбик термометра поднимется до +14°С, +19°С, местами до +24°С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.


13 июня ночная температура останется в тех же пределах от +4°С до +9°С, а днем потеплеет до +19°С,+24°С. Ветер северо-западный 5-10 м/с.


В понедельник, 14 июня, который также объявлен выходным днем, ночная температура составит +7°С,+12°С, а дневная – +19°С,+24°С. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами с порывами до 14 м/с.


Из прогноза также следует, что все три дня на территории Кузбасса ожидаются кратковременные дожди, а также грозы.

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