Три водоразборные колонки прекратили работу в Кузбассе из-за колиформных бактерий

В начале сентября специалисты Роспотребнадзора провели проверку воды в трех водоразборных колонках по улицам Тургенева, Советской и Рабочей в Мариинске. По результатам исследования воды выяснилось, что на всех трех колонках наблюдается несоответствие санитарным требованиям.

Как оказалось вода содержала термотолерантные колиформные бактерии, способные вызывать у человека кишечные заболевания. Их концентрация в 100 мл воды составила 40 колониеобразующих единиц (КОЕ) в водоразборной колонке на улице Тургенева, 104 КОЕ в колонке на улице Советской и 156 КОЕ в колонке на улице Рабочей. Отмечается, что нормальным является полное отсутствие этих бактерий в таком количестве воды.

По итогу представители Роспотребнадзора обратились в суд. После рассмотрения дела было принято решение приостановить работу потенциально опасных колонок на 90 суток. Об этом сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.