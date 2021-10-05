Три водоразборные колонки прекратили работу в Кузбассе из-за колиформных бактерий

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В Кемеровской области специалисты обнаружили сразу три потенциально опасные водоразборные колонки. Все они расположены на территории одного города.

В начале сентября специалисты Роспотребнадзора провели проверку воды в трех водоразборных колонках по улицам Тургенева, Советской и Рабочей в Мариинске. По результатам исследования воды выяснилось, что на всех трех колонках наблюдается несоответствие санитарным требованиям.


Как оказалось вода содержала термотолерантные колиформные бактерии, способные вызывать у человека кишечные заболевания. Их концентрация в 100 мл воды составила 40 колониеобразующих единиц (КОЕ) в водоразборной колонке на улице Тургенева, 104 КОЕ в колонке на улице Советской и 156 КОЕ в колонке на улице Рабочей. Отмечается, что нормальным является полное отсутствие этих бактерий в таком количестве воды.


По итогу представители Роспотребнадзора обратились в суд. После рассмотрения дела было принято решение приостановить работу потенциально опасных колонок на 90 суток. Об этом сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

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