Три туберкулезных диспансера в Кузбассе объединились

Согласно документу, опубликованному администрацией правительства Кузбасса, три туберкулезных диспансера станут одним учреждением. Из распоряжения следует, что речь идет о кемеровском, новокузнецком и прокопьевском тубдиспансерах.
– Реорганизовать <...> в форме слияния, образовав государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой", – говорится в распоряжении.
Образовавшееся в результате слияние медучреждение станет правопреемником существовавших ранее организаций. Учредителем назначен Минздрав региона.
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