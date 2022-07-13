"Три рыжих друга" приехали к кемеровчанке вместе с пиццей

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Жительница кузбасской столицы пожаловалась на насекомых, которые обнаружились в коробке со свежим блюдом.

Кемеровчанка рассказала, что приобрела на вынос пиццу "Четыре сыра" в одном из заведений общественного питания. Открыв коробку дома, девушка якобы заметила сначала одного таракана, а потом еще двух насекомых.

– Итого три рыжих друга: один обездвижен, двое бегают по коробке. Я ору, – рассказала горожанка в одном из пабликов "ВКонтакте".

Также жительница кузбасской столицы отметила, что в заведении на ее жалобу предложили заменить пиццу, однако ее это не устроило. Кемеровчанка высказала свое намерение обратиться в Роспотребнадзор.


Комментаторы пришли в ужас от насекомых и предположили, что безопаснее готовить пиццу в домашних условиях.

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Да!
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