Кемеровчанка рассказала, что приобрела на вынос пиццу "Четыре сыра" в одном из заведений общественного питания. Открыв коробку дома, девушка якобы заметила сначала одного таракана, а потом еще двух насекомых.

– Итого три рыжих друга: один обездвижен, двое бегают по коробке. Я ору, – рассказала горожанка в одном из пабликов "ВКонтакте".

Также жительница кузбасской столицы отметила, что в заведении на ее жалобу предложили заменить пиццу, однако ее это не устроило. Кемеровчанка высказала свое намерение обратиться в Роспотребнадзор.

Комментаторы пришли в ужас от насекомых и предположили, что безопаснее готовить пиццу в домашних условиях.