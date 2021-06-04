Три пляжа открылись в Кузбассе

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Жителям Кемеровской области разрешили купаться: несколько пляжей были открыты накануне в Прокопьевске. Об этом сообщают пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Известно, что к сегодняшнему дню в Прокопьевске провели техническое освидетельствование и допустили к эксплуатации три пляжа - «Волна», «Специализированный» и «Зенковский». Кроме того, отмечается, что также было открыто и одно место массового отдыха у воды на Зенковском пруду.


Так, из мероприятий, проведенных на участках специалистами, выделяют: проверку мест на соответствие требованиям безопасности, исследование дна водоемов, также везде была ограждена зона для купания.


Напомним, что всего в Кузбассе будет открыто 33 пляжа в 15 муниципалитетах и 57 мест массового отдыха у воды в 28 территориях региона.

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