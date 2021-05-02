Три пациента с COVID-19 скончались за прошедший день в Кузбассе

По данным на 11:00 воскресенья, 2 мая, на территории Кемеровской области было зафиксировано еще 63 случая заражения COVID-19. 51 человек, лечившийся от инфекции, был выписан из медучреждений региона. Три пациента с COVID-19 скончались за прошедшие сутки.

- У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Топкинском муниципальном округе, - сообщили о погибших в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Кузбассе скончались 671 человек, лечившийся от COVID-19. Медпомощь в больницах региона получают еще 567 пациентов с коронавирусом.