Три пациента с COVID-19 скончались за день в Кузбассе

По данным на 11:00 четверга, 20 мая, на территории Кемеровской области было зафиксировано еще 57 случаев передачи COVID-19. 66 человек, лечившихся от инфекции, были выписаны из медучреждений региона. Три пациента с COVID-19 скончалась за прошедшие сутки.

- У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии желудочно кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске, - сообщили власти Кузбасса.

Еще 607 человек с коронавирусом продолжают лечиться в медучреждениях региона. Под наблюдением остаются 1387 кузбассовцев.