Три партии в Кузбассе прошли пятипроцентный барьер

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Избирком в Кузбассе рассказал о партиях, которые попали в тройку лидеров при выборе кандидатов в Госдуму.

Из предварительных данных следует, что на выборах депутатов в Госдуму с большим отрывом в Кузбассе побеждает партия "Единая Россия", за которую на территории шахтерского края проголосовали 72,24% избирателей. На втором месте оказались представители КПРФ. Стоит отметить, что лидерам они уступили с большим отрывом, набрав только 9,04% голосов. Тройку замкнула партия ЛДПР с 5,88% результатом.


Соответствующие данные огласили представители Избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала о случаях вбросов бюллетеней, которые были зафиксированы на избирательных участках сразу в двух городах региона. Так, в первом случае результаты голосования аннулированы на одном из участков в Кемерове. Голоса избирателей на втором участке оказались не действительны в Таштаголе.

Да!
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