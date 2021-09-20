Три партии в Кузбассе прошли пятипроцентный барьер

Из предварительных данных следует, что на выборах депутатов в Госдуму с большим отрывом в Кузбассе побеждает партия "Единая Россия", за которую на территории шахтерского края проголосовали 72,24% избирателей. На втором месте оказались представители КПРФ. Стоит отметить, что лидерам они уступили с большим отрывом, набрав только 9,04% голосов. Тройку замкнула партия ЛДПР с 5,88% результатом.

Соответствующие данные огласили представители Избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала о случаях вбросов бюллетеней, которые были зафиксированы на избирательных участках сразу в двух городах региона. Так, в первом случае результаты голосования аннулированы на одном из участков в Кемерове. Голоса избирателей на втором участке оказались не действительны в Таштаголе.