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Три мотоциклиста разбились в Кемерове за выходные

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В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили о трех ДТП с участием мотоциклистов, которые произошли на дорогах города в минувшие выходные. Во всех авариях были пострадавшие.

По данным стражей закона на территории кузбасской столицы за минувшие выходные произошло три ДТП с участием мотоциклистов. Так, одна из аварий зафиксирована в субботу, 16 апреля, на ул. Арсеньева, 10. Сигнал о столкновении машины Daewoo Nexia с Kawasaki поступил в ведомство в 20:50.


Установлено, что водитель иномарки, двигаясь со стороны первого переулка 1-й Ноябрьский, при выполнении поворота налево вне перекрестка не предоставил преимущество в движении встречному транспортному средству (мотоциклу), из-за чего произошел мощный контакт. Пострадали мотоциклист и его пассажир. Медики назначили им амбулаторное лечение.


Второй инцидент зарегистрирован 16 апреля в 20:35 на проспекте Ленина, 87. Собеседница указала AVOKADO, что участники прибыли в дежурную часть для оформления документов только 17 апреля.

Дорогу не поделили автомобиль Toyota и мотоцикл Kawasaki. В результате ДТП оказался травмирован водитель мотоцикла. Он сам обратился в больницу, где ему оказали разовую медпомощь, уточнила сотрудница ГИБДД.

Также в минувшую субботу на местных дорогах произошло еще одно происшествие с "железным конем". Правда в этот раз инцидент оказался одиночным: владелец мотоцикла Honda не справился с управлением транспорта и съехал с дороги, после чего произошло опрокидывание. Мужчина травмирован, сейчас находится на амбулаторном лечении.


В Госавтоинспекции призвали водителей двухколесных транспортных средств к внимательности, поскольку в отличии от владельцев машин на дорогах они более уязвимы. Для безопасности специалисты настоятельно рекомендуют мотоциклистам использовать мотошлем и иные средства защиты, а также неукоснительно соблюдать ПДД.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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