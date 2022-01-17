Три машины загорелись ранним утром в кемеровском переулке

Сегодня утром в понедельник, 17 января, пожарные получили сообщение о возгорании сразу нескольких частных машин, которые были припаркованы на переулке Шегловский в городе Кемерово. По данным борцов с огнем, сигнал поступил в ведомство в 4:21 по местному времени, после на место оперативно выдвинулись семь человек и две единицы спецтехники.

– На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горели два автомобиля: Volkswagen Tiguan, 2021 года и LADA Largus, также огонь зацепил стоящий рядом Toyota RAV4, – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

По предварительной версии, огонь возник в иномарке Volkswagen Tiguan, а после перекинулся на другие машины. В результате у "немца" полностью выгорел моторный отсек , обгорело лакокрасочное покрытие бампера, крыльев, а также передние колеса. LADA Largus получила меньшие повреждения: оказалось повреждено покрытие правой передней двери, крыло и боковое зеркало, обгорело колесо

Ликвидировать возгорание удалось в 04:30. Причина возникновения огня устанавливается.