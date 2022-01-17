Три машины загорелись ранним утром в кемеровском переулке

0
Фото:  

Сразу три автомобиля загорелись в кемеровском переулке сегодня под утро в областном центре. Подробности о пожаре журналисту AVOKADO сообщили в ГУ МЧС Кузбасса.

Сегодня утром в понедельник, 17 января, пожарные получили сообщение о возгорании сразу нескольких частных машин, которые были припаркованы на переулке Шегловский в городе Кемерово. По данным борцов с огнем, сигнал поступил в ведомство в 4:21 по местному времени, после на место оперативно выдвинулись семь человек и две единицы спецтехники.

На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горели два автомобиля: Volkswagen Tiguan, 2021 года и LADA Largus, также огонь зацепил стоящий рядом Toyota RAV4, уточнили AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

По предварительной версии, огонь возник в иномарке Volkswagen Tiguan, а после перекинулся на другие машины. В результате у "немца" полностью выгорел моторный отсек , обгорело лакокрасочное покрытие бампера, крыльев, а также передние колеса. LADA Largus получила меньшие повреждения: оказалось повреждено покрытие правой передней двери, крыло и боковое зеркало, обгорело колесо


Ликвидировать возгорание удалось в 04:30. Причина возникновения огня устанавливается.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32647

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined