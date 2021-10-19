Три кемеровских автобуса начнут ходить по новому расписанию

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров на новый маршрут №144 будут выпущены дополнительные единицы транспорта, сообщили в УЕЗТУ. Изменения по трем межмуниципальным маршрутам вступят в силу с 25 октября.

Что касается автобусов, осуществлявших движение по маршруту № 104 "Железнодорожный вокзал — с/з Суховский", то они будут ежедневно выполнять план проезда по расписанию:

от железнодорожного вокзала в 6:05, 7:30, 9:10, 11:30, 13:05, 14:55, 16:30, 18:35, 20:40, 22:15;

из поселка Металлплощадка в 6:35, 8:10, 9:50, 12:10, 13:45, 15:35, 17:10, 19:15, 21:20, 22:55;

из с/за Суховский в 6:45, 8:20, 10:00, 12:20, 13:55, 15:45, 17:20, 19:25, 21:30, 23:05.

По времени проезд автобуса № 144 "ТРК Променад 2 — с/з Суховский" изменится следующим образом:

от остановки «ТРК Променад 2» в 6:00, 6:40, 7:18, 7:58, 8:36, 9:16, 10:35, 11:15, 11:53, 12:33, 13:11, 14:30, 15:48, 16:20, 17:10, 17:38, 18:56, 19:05, 20:23, 21:51;

из с/за Суховский в 6:33, 7:13, 7:51, 8:31, 9:09, 9:49, 11:08, 11:48, 12:26, 13:06, 13:44, 15:03, 16:25, 16:53, 17:43, 18:11, 19:38, 20:56, 22:24;

из посёлка Металлплощадка в 6:39, 7:19, 7:57, 8:37, 9:15, 9:55, 11:14, 11:54, 12:32, 13:12, 13:50, 15:09, 16:31, 16:59, 17:49, 18:17, 19:44, 21:02, 22:30.

А вот маршрутное такси № 144т «д.п. „Шалготарьян“ — с/з Суховский» согласно введению нового расписания, должно выполнять маршруты в будние дни и субботу: