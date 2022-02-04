Три года добрых дел

Масштабные проекты комплексного взаимодействия

Инициированный Советом по вопросам попечительства проект "Третье поколение онлайн" в настоящий момент охватил уже более 200 маленьких сельских библиотек Кузбасса. При поддержке партнеров банков ВТБ и Сбербанк учреждениям передано более 220 компьютеров. В рамках проекта библиотекари изучили программу по обучению населения основам работы с компьютером на базе областной библиотеки им. В.Д. Федорова. Сотни пожилых людей прошли обучение под их руководством и приобрели навыки работы на ПК и ноутбуках. Теперь они самостоятельно могут зарегистрироваться и получать услуги через онлайн платформы, общаться с друзьями и близкими.

А благодаря участию в программе, сотрудники библиотек получили возможность бесплатно получить второе высшее образование или пройти курсы переподготовки и повышения квалификации на базе Кемеровского государственного института культуры. И это только один из примеров комплексного взаимодействия, благодаря которому было решено несколько важных задач, направленных на социализацию пожилых в век современных технологий и улучшения качества их жизни.

В настоящее время Совет реализовал еще один проект при поддержке банков-партнеров "Музей для всех". Все краеведческие музеи маленьких городов и поселков обеспечены компьютерами для дальнейшей цифровизации музейных фондов – это обеспечит широкий доступ к историческому наследию родного края всех жителей Кузбасса.

Так же в рамках этого проекта началась организация выездных выставок Кузбасского государственного краеведческого музея. В музее этнографии и природы Горной Шории открылся уникальный музейно-выставочный проект "Первые в космосе". Среди экспонатов – предметы, переданные в музей нашими земляками, космонавтами Алексеем Леоновым и Борисом Волыновым. В краеведческом музее Юрги начала работу выставка "ПРОдинозавров", где представлена самая большая в России коллекция уникальных находок Шестаковского комплекса. К нашему проекту присоединился и Музей изобразительных искусств Кузбасса, который организовал выставку "СоЦветие" в Анжеро-Судженском краеведческом музее.

Жизнь продолжается

В 2019 году по инициативе Совета разработана программа по социальной адаптации женщин и подготовке их к освобождению "Жизнь продолжается". В проекте приняли участие специалисты, которые проводили в женских колониях Юрги и Мариинска мастер-классы по творческим и оздоровительным направлениям, реализовывали образовательные и социальные программы. В итоге свыше 200 осужденных приобрели навыки и знания, которые пригодятся им после выхода на свободу. К проекту Совета подключились спонсоры. Например, Холдинговая компания "Кузнецкий Альянс" обеспечил театральными костюмами для подготовки новогоднего представления. А благодаря банку "Газпром" в колонию были переданы материалы для творчества, книжные шкафы, книги, компьютеры, даже оборудована студия видеозаписи и два компьютерных класса.

– Нам часто пишут: "Лучше детям помогите, зачем помогать преступившим закон", забывая при этом, что если женщины на свободе продолжат вести преступный образ жизни, это сразу коснется всех. Поэтому уверена, что максимальная их социализация – важная задача для нашего Совета. С женщинами работают разные специалисты: психологи, социальные работники, преподаватели языка, юристы. Их обучают новым полезным навыкам и творчеству. Думаю, что даже если немногие воспользовались возможностью вернуться к нормальной жизни, у них будут знания и инструменты для этого – и это для нас уже большая победа, – рассказывает Анна Цивилева.

Женские форумы – в чем польза?

Женский форум – уникальная площадка по обмену опытом между регионами России, другими странами. Во время проведения 1-го Международного женского форума в Кузбассе в 2019 году был инициирован ряд социальных проектов в сфере цифровизации. Никто не предвидел пандемии Covid-19, но те меры, которые Совет реализовал в регионе, сработали на опережение и помогли кузбассовцам справиться с возникшими проблемами.

Когда образовательный процесс перешёл на дистанционный формат, не все родители смогли обеспечить компьютерами своих детей. Особенно в многодетных семьях, где сразу несколько школьников. В рамках проекта "Цифровизация" Совета по вопросам попечительства была организована акция "Цифропомощь".

В итоге для 10 тысяч нуждающихся семей, при поддержке спонсоров и членов Совета, были приобретены компьютеры и планшеты, чтобы школьники смогли продолжить образовательный процесс в онлайн-режиме. К инициативе Совета подключились различные промышленные компании и предприятия региона, которые в свою очередь оказывали "цифропомощь" своим сотрудникам.

В результате в очень сжатые сроки в регионе удалось снизить градус напряжения, который возник у кузбассовцев в связи с переходом на удаленный режим учебы детей. Акция продолжалась в течение всего лета 2020 года, поэтому к осеннему кратковременному удаленному режиму обучения все были готовы.

В настоящее время данная компьютерная техника помогает совершенствовать процесс обучения детей, заниматься на различных образовательных платформах, участвовать в онлайн олимпиадах и различных конкурсах.

В рамках проекта "Цифровизация" в трех детских домах №1 и №105 Кемерово и "Мечта" села Окунево организованы современные коворкинги. Площадки позволяют воплощать и реализовывать идеи, проводить мастер-классы, круглые столы, конференции, классные часы и другие мероприятия, направленные на коммуникацию, развитие и самореализацию детей. В пространстве установлены компьютеры и интерактивные доски. В помещениях выполнен ремонт, закуплена специальная мебель и техника.

При участии Совета компьютерный класс появился и в Таштагольском социальном приюте "Надежда" для детей и подростков.

Эти проекты активно поддержали такие компании как Ростелеком, "ЕВРАЗ", Банк ВТБ, аптечная сеть "Эдельвейс", компания "Конкорд", студия дизайна интерьера "INC design", ООО "Омега" и ряд других компаний Кузбасса.

Мы вместе

В общей сложности на борьбу с пандемией Совету по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса удалось привлечь на помощь системе здравоохранения региона 65 миллионов рублей. При участии бизнеса было закуплено медицинское оборудование, ИВЛ, прикроватные мониторы и дорогостоящее гимнастическое оборудование, которое потом пригодилось для тестов и оксигенации больных людей, находящихся в реанимации.

Бизнес оказал значительную помощь и самим врачам, оказавшимся на передовой. В частности, для Кемеровской инфекционной больницы закуплена транспортная криогенная цистерна для кислорода – очень дорогое жизненно необходимое оборудование, наркозно-дыхательный аппарат для Кузбасской областной больницы, а также автоматическая станция выделения нуклеиновых белковых кислот и клеток для Кемеровского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Переданы 500 тысяч тест-систем для экспресс-диагностики.

Спортсмены паралимпийцы - особая гордость

По результатам 1-го форума было разработано огромное количество проектов, направленных на помощь инвалидам. Людей с ОВЗ стали больше вовлекать в общественную жизнь и развивать для них доступную среду.

Совет по вопросам попечительства уделяет большое внимание развитию спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так для команды регби на колясках из Новокузнецка в Германии, по индивидуальным параметрам и с учетом амплуа игроков команды было изготовлено шесть колясок. Воплотить мечту игроков удалось благодаря руководству компании "Мария-РА".

Для футболистов команды спортивного клуба "Сибиряк", которым руководит Светлана Попова, при поддержке ООО "Мануфактура" приобретены специальные костыли для игры в футбол, оказывается помощь в организации поездок на различные соревнования.

– Кузбасские спортсмены паралимпийцы наша особая гордость. Несокрушимая воля к победе и уверенность в собственных силах этих людей вызывает только искреннее восхищение. Мы ими гордимся и всегда внимательны к их просьбам, которые не нужны им лично. Мы помогаем спортивным оборудованием и экипировкой. А они в свою очередь, достигают больших спортивных высот, прославляя Кузбасс. Это дорогого стоит. Они для нас пример для подражания, – делится Анна Цивилева.

Совет продолжает поддерживать прекрасный проект фонда Сергея Белоголовцева для детей с ДЦП "Лыжи мечты". Чтобы как можно больше кузбасских ребят смогли принять участие в программе реабилитации, мы покупаем и передаем специализированные лыжи и ботинки в Губернский центр сноуборда и горных лыж в Таштаголе, где проходят занятия.

Важная составляющая работы Совета по вопросам попечительства реализация проектов, направленных на социализацию, развитие способностей и раскрытие талантов детей с инвалидностью. Летом 2021 года при поддержке Совета завершился пилотный благотворительный проект "Шаг Вместе", организованный благотворительным фондом "Доброе Дело" и "Компьютерной Академией Шаг". В течение трех месяцев ребята с особенностями развития постигали азы компьютерной грамотности, осваивали спецкурс по основам информатики. Изучили, как работают интернет, электронная почта и браузеры, различные программы, научились создавать презентации и многое другое.

Совет по вопросам попечительства регулярно оказывает инвалидам адресную помощь. Регулярно на сайт поступают просьбы о приобретении предметов для реабилитации людей с инвалидностью. Для них приобретаются подъемники, специализированные кровати, кресла-коляски и многое другое.

Адресная помощь и поддержка

Деятельность Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса неразрывно связана с оказанием адресной помощи кузбассовцам. Среди наших подопечных дети с особенностями развития и те, что стали инвалидами по воле несчастного случая или из-за болезни.

Так, Данил Наумов борется с последствиями тяжелого ушиба спинного мозга, нарушением функций тазовых органов, острой спинно-позвоночной травмой. Состояние Данила медленно, но все же улучшается благодаря пройденным курсам реабилитации: он заново научился сидеть, самостоятельно одеваться, пересаживаться с поддержкой в коляску и ухаживать за собой. Наш Совет направил средства на оплату нескольких курсов реабилитации для него в ООО "Реабилитационный центр "Три Сестры".

Еще один сильный духом парень – это Егор Цуканов. Он попал в ДТП с очень тяжелыми последствиями. После долгих месяцев реабилитации он вновь может сидеть, ползать и вставать на колени. А еще он освоил плавание и занял 2-е место на Сибирском чемпионате по плаванию среди юношей с ПОДА и 3-е место на первенстве Омской области. В 2021 году уже победил в Новокузнецке и получил второй взрослый разряд. Наш Совет принял непосредственное участие в реабилитации Егора, оплатив ему курс на базе РЦ "Преодоление" в Москве.

Мы помогли семье Тузовских, в которой воспитывается 7-летний Тимофей с ДЦП. В доме, где они живут, при поддержке Администрации Евтинского сельского поселения и ЗАО "Шахта Беловская" установлен большой удобный пандус с перилами и поручнями. Еще ранее для Тимофея Совет приобрел специализированную коляску, которая подстраивается под особенности ребенка.

Для инвалида-колясочника Евгения Панькова из Таштагола, который живет на втором этаже многоквартирного дома, Совет при поддержке фонда Евгения Шабалина "Поколение перемен", установил внешнюю лифтовую конструкцию, чтобы он мог выезжать из дома, а также приобретена кровать на электрическом управлении и стол для удобной работы за компьютером.

Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса оказывает помощь в материально-техническом оснащении образовательных учреждений и мест отдыха семей с детьми. Так, в общеобразовательной школе психолого-педагогической поддержки № 100 города Кемерово был установлен универсальный электрический подъемник для инвалидов и больных детей с проблемами передвижения. Он значительно облегчает жизнь всех, кто работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В прокопьевском детском доме №7 "Дружба" Совет полностью оснастил компьютерный класс, закупил детские игрушки, а из подвального помещения сделал оборудованный спортивный зал.

Музей-заповедник "Томская писаница" стал доступнее для гостей с ограниченными возможностями здоровья. Три новые инвалидные коляски на электроприводе приобретены при поддержке Совета и переданы в музей для комфортного перемещения инвалидов по его территории.

В отделение реабилитации "Золотая рыбка" КОДКБ им. Ю. А. Атаманова передано дорогостоящее оборудование для неонатологии и электрический подъемник для пациентов-колясочников.

Наш Совет не только оказывает адресную помощь в приобретении технических средств для обучения людей с инвалидностью и средств передвижения, а также помогает решить различные вопросы и защитить их права.

Как пример, к нам в Инстаграм пришло обращение от жительницы Кузбасса, которая рассказала о своей дочери, инвалиде 3-ей группы. По образованию девушка психолог, с красным дипломом окончила вуз. С 2004 года у нее приобретенная эпилепсия. Дочь устроилась в сельскую библиотеку, но начальник филиала отказалась с ней работать из-за заболевания, которое никак не мешает выполнять положенные обязанности. Член нашего Совета Вера Александровна Никулина, директор Государственной научной библиотеки им. В.Д. Федорова подключилась к решению проблемы и девушка в короткие сроки смогла вернуться на работу.

Таких историй очень много, они все индивидуальны и очень важны для нашего Совета. Только по итогам 2021 года порядка 550 благополучателям оказана адресная помощь на сумму свыше15 млн рублей.

Кузбасс – культурный центр Сибири

Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса плодотворно работает и над тем, чтобы сделать Кузбасс культурным центром Сибири.

Одна из инициатив – популяризация и знакомства жителей области с творчеством кузбасских художников. В рамках этого проекта "Газпромбанк" организовал выставку из 25 картин кузбасских художников, чьи имена вошли в золотой фонд регионального изобразительного искусства. Идею подхватили Сбербанк, банк ВТБ и другие предприятия, а также образовательные учреждения. ⠀

В рамках II Женского форума при поддержке наших партнеров удалось организовать выставку картин современных кузбасских художников "Ответ-42", куда вошли произведения, наполненные особым смыслом: любовью к месту, в котором творцы родились и живут, к Кузбассу.

Там же на форуме было принято решение о реализации проекта по подготовке персональных выставок молодых кузбасских художников, чье творчество признано мировым культурным сообществом, на площадках городов, где они родились и выросли.

Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса поддержал замечательную идею о выпуске книг серии "Замечательные люди Кузбасса". Первая книга, посвященная Александру Константиновичу Боброву, артисту-легенде, который блистал на сцене Музыкального театра Кузбасса 40 лет, уже вышла свет тиражом в 500 экземпляров и передана в библиотеки нашего региона.

Каждый год работы Совета по вопросам попечительства – это новая станица истории, в которую вписаны сотни судеб, десятки проектов, все больше благотворителей, попечителей и общественных организаций – неравнодушных людей, готовых оказать поддержку, меняющие мир вокруг себя в лучшую сторону.