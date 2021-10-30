Три человека пострадали в массовой драке в Новокузнецке

В четверг, 28 октября, около 21:00 на кольцевой развязке вблизи Советской площади в южной столице Кузбасса произошла массовая драка, в результате которой пострадали люди.

– Троим участникам потребовалась помощь медиков. Остальных сотрудники полиции доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили в областном ГУ МВД.

В их автомобилях во время досмотра правоохранители обнаружили две бейсбольные биты, телескопическую палку, газовый и сигнальный пистолеты.

По предварительным данным, конфликт произошел после тройного ДТП: один из участников начал стрельбу. Проводится проверка, выясняются подробности произошедшего.