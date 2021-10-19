Три человека пострадали в ДТП в Кировском районе Кемерова

Жители Кемерова в социальных сетях разместили видео, на котором запечатлены последствия вечернего ДТП. На кадрах видно два пострадавших автомобиля и бригаду скорой помощи. На месте также находились сотрудники других экстренных служб.

Как рассказали в ОГИБДД по Кемерову, сигнал об аварии на улице Горноспасательной поступил в 20:20. Прибывшие на место полицейские установили, что 51-летний водитель легковой иномарки Volkswagen двигался по улице Горноспасательной и при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Nissan, из-за чего произошло столкновение.

В результате различные травмы получили три человека: водитель Volkswagen, его 50-летняя пассажирка ,а также 28-летняя девушка, которая находилась в салоне Nissan. Ее и предполагаемого виновника аварии доставили в больницу. Всем пострадавшим по итогу назначено амбулаторное лечение.