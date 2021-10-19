Три человека пострадали в ДТП в Кировском районе Кемерова

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Накануне вечером в Кемерове столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали несколько человек. Обстоятельства произошедшего редакции AVOKADO сообщили в городской ГИБДД.

Жители Кемерова в социальных сетях разместили видео, на котором запечатлены последствия вечернего ДТП. На кадрах видно два пострадавших автомобиля и бригаду скорой помощи. На месте также находились сотрудники других экстренных служб.


Как рассказали в ОГИБДД по Кемерову, сигнал об аварии на улице Горноспасательной поступил в 20:20. Прибывшие на место полицейские установили, что 51-летний водитель легковой иномарки Volkswagen двигался по улице Горноспасательной и при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Nissan, из-за чего произошло столкновение.


В результате различные травмы получили три человека: водитель Volkswagen, его 50-летняя пассажирка ,а также 28-летняя девушка, которая находилась в салоне Nissan. Ее и предполагаемого виновника аварии доставили в больницу. Всем пострадавшим по итогу назначено амбулаторное лечение.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

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