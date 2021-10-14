Дорожный инцидент произошел в городе Тайга в районе улицы Строительной, 3. Кадры с места события очевидцы разместили в Сети. Участниками столкновения стали Mitsubishi Galant и отечественная "буханка".

Из фотографий следует, что оба транспорта получили значительные повреждения: сильно деформировался бампер у иномарки, а у второго транспорта от удара отлетели детали.

– Столкновение произошло в 9:45. Водитель УАЗ не уступил дорогу иномарке, чем спровоцировал столкновение. В результате ДТП телесные повреждения получили три человека, – сообщили корреспонденту AVOKADO в УГИБДД Кузбасса.

Собеседник интернет-журнала уточнил, что 36-летняя пассажирка УАЗ после аварии попала в больницу. Медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение.