Три человека пострадали в ДТП на кузбасском шоссе

В минувшее воскресенье, 11 июля, в 18:15 на шоссе Листвяжная у строения №18 произошло ДТП с участием Mitsubishi и ВАЗ 2121. Как уточнили AVOKADO в кузбасской ГИБДД, водитель иномарки двигался со стороны улицы Лесная в направлении улицы Кубинская и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с отечественным авто.

– В результате телесные повреждение получили 45-летний водитель Mitsubishi и 38-летний владелец ВАЗ 2121, во второй машине также пострадал пассажир, – сказал собеседник интернет-журналу.

Сопутствующих нарушений выявлено не было. В Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения ПДД. Владельцам ТС следует избегать резких и опасных маневров на дороге.