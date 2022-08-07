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Три человека попали в больницу после массового ДТП с мотоциклами в Кузбассе

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Фото:  

В Кемеровской области мотоцикл спровоцировал столкновение с автомобилем, который после отбросило на другие мотобайки. Травмы получили три человека.

Авария произошла на трассе Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол в субботу, 6 августа. 45-летний водитель водитель мотоцикла Yamaha не выбрал безопасную дистанцию и в результате совершил столкновение с попутным мотобайком Honda. От удара авто врезался в стоявшие на обочине мотоциклы Kawasaki и Yamaha.


В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека: сам виновник происшествия, а также 37-летний водитель и 41-летняя пассажирка Honda.


Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Полиция Кузбасса

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