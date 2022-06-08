Три человека попали в больницу после ДТП с мототранспортом в Кемерове

В Кемеровском областном центре медицины катастроф рассказали корреспонденту AVOKADO, что после случившегося накануне ДТП с участием иномарки и мототранспорта в больницу были доставлены три человека.

‒ Один был госпитализирован в тяжелом состоянии, один ‒ в состоянии средней степени тяжести, еще один ‒ в удовлетворительном, ‒ сообщил собеседник журналисту AVOKADO.

Четвертому пострадавшему в автоаварии было назначено амбулаторное лечение.

Ранее кемеровчане сообщили о ДТП с иномаркой и двумя мотоциклистами, а также поделились кадрами с места происшествия.