Три человека получили травмы в ДТП с эвакуатором в Кузбассе

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Пользователи Сети сообщили об "ужасной" автоаварии близ южной столицы Кузбасса. Сотрудники ГИБДД раскрыли детали происшествия.

Новокузнечане разместили в социальных сетях видеозапись, снятую близ поселка Кузедеево Новокузнецкого муниципального района. На кадрах видна смятая иномарка, а также автоэвакуатор, вылетевший за пределы проезжей части.

– Ужасная авария, – высказались очевидцы.

Согласно информации Госавтоинспекции Кузбасса, ДТП случилось в полдень 13 августа на автодороге Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк. Предварительно установлено, что водитель грузовика Hino пошел на обгон, не выбрав безопасную скорость на мокрой дороге. В результате этого автомобилист потерял контроль над управлением и столкнулся со следующей во встречном направлении иномаркой Nissan Murano и легковушкой "ВАЗ-2106".


В результате автоаварии пострадали три пассажира Nissan, в числе которых был ребенок. Серьезных травм они не получили.

Видео: ВКонтакте / ЧП|ДТП Новокузнецк

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