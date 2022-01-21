Три человека погибли в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе

По данным ГИБДД Кузбасса, смертельное ДТП произошло накануне в четверг, 20 января, около 17:25 по местному времени на 19 километре автомобильной трассы "Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол". Стражи закона отметили, что участниками аварии стали легковушка Subaru Forester и грузовик Mercedes.

– Водитель за рулем кроссовера направлялся из Таштагола в сторону Новокузнецка, но при движении не выбрал безопасную скорость, из-за чего во время выполнения поворота не справился с управлением транспорта и влетел в грузовой транспорт, который двигался по встречному направлению, – уточнили AVOKADO хронологию событий в ведомстве.

В результате контакте автомобилист и пассажир Subaru, находившиеся на передних сиденьях, погибли на месте до приезда медиков. Один из пассажиров все-такси выжил, он находился в задней части автомобиля. Врачи госпитализировали его с травмами разной степени тяжести в больницу, где впоследствии он умер.