Третье за сутки землетрясение произошло в Кузбассе после взрыва

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Взрыв на угольном предприятии стал причиной новых подземных толчков, которые были зафиксированы на территории Кемеровской области третий раз за сутки.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, в понедельник, 12 июня около 16:20 по местному времени недалеко от южной столицы Кузбасса были зафиксированы подземные толчки.


По информации сейсмологов, их магнитуда составила 3, а тип события специалисты обозначили как взрыв на карьере, передали информацию в Алтае-Саянском филиале ФИЦ ЕГС РАН.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что землетрясение произошло утром в Кузбассе. При этом днем этого же числа стало известно о втором сейсмологическом событии с магнитудой 3,2. Как оказалось, подземные толчки –следствие работ угольщиков на карьере.

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