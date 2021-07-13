Третье за сутки землетрясение произошло в Кузбассе после взрыва

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, в понедельник, 12 июня около 16:20 по местному времени недалеко от южной столицы Кузбасса были зафиксированы подземные толчки.

По информации сейсмологов, их магнитуда составила 3, а тип события специалисты обозначили как взрыв на карьере, передали информацию в Алтае-Саянском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что землетрясение произошло утром в Кузбассе. При этом днем этого же числа стало известно о втором сейсмологическом событии с магнитудой 3,2. Как оказалось, подземные толчки –следствие работ угольщиков на карьере.