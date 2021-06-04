Трехлетняя девочка утонула в бане в Кузбассе при попытке набрать воду

29 мая около 19:00 поступил сигнал о происшествии в одном из населенных пунктов региона. По данным следствия, трехлетний ребенок был на огороде со своей мамой, где они поливали грядки.

— Девочка зашла в баню с целью набрать воды в детскую лейку. Нагнулась в пластмассовую емкость с водой, не удержалась и опрокинулась внутрь, — сообщили в областном СУ СКР.

В результате малышка утонула. Предварительно отмечается, что семья ранее не привлекала внимание компетентных органов и считается благополучной.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.