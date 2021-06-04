Трехлетняя девочка утонула в бане в Кузбассе при попытке набрать воду

0
Фото:  

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту смерти маленького ребенка, пока он был вне поле зрения матери.

29 мая около 19:00 поступил сигнал о происшествии в одном из населенных пунктов региона. По данным следствия, трехлетний ребенок был на огороде со своей мамой, где они поливали грядки.

— Девочка зашла в баню с целью набрать воды в детскую лейку. Нагнулась в пластмассовую емкость с водой, не удержалась и опрокинулась внутрь, — сообщили в областном СУ СКР.

В результате малышка утонула. Предварительно отмечается, что семья ранее не привлекала внимание компетентных органов и считается благополучной.


По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25772

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined