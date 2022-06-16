Трехлетний ребенок провалился в дыру в новокузнецком фонтане

Об инциденте с ребенком, которой произошел у фонтана на улице Ермакова в Новокузнецке, стало известно главе города Сергею Кузнецову во время прямого эфира "Утро с мэром".

– Вид у него удручающий, подсветки не работают, половина форсунок тоже не работает, половина бьет в решетки, – рассказали о виде водного объекта местные жители.

При этом очевидцы сказали, что вчера в среду, 15 июня, в дыру между решетками провалилась трехлетняя девочка. Чтобы подобные ситуации не возникали, жители потребовали от властей незамедлительно разобраться с опасным участком.

В ответ градоначальник посоветовал родителям из своего города тщательней смотреть за своими детьми, чтобы те своими руками не ломали эти же решетки, форсунки, не забивали их палками, камнями и прочим мусором, а также бережно относились к этому фонтану "как к своей квартире", заключил чиновник. В добавок он уточнил, что недостатки на объекте будут устранены в течении суток.