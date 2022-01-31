Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Кузбассе

Трагедия произошла накануне, 30 января, в Крапивинском районе Кузбасса. По версии следствия, в частном доме, где проживала многодетная семья, возник пожар. Женщина с двумя детьми выбежала из жилища, соседи вызвали сотрудников экстренных служб. После ликвидации возгорания в доме было обнаружено тело трехлетнего мальчика. Кроме того, с этого же адреса была госпитализирована двухлетняя девочка и ее 35-летняя мать. У обеих наблюдались признаки отравления угарным газом. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых: судебно-медицинская по установлению причины смерти погибшего мальчика, пожарно-техническая по определению причин пожара", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.
Расследование дела продолжается.
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